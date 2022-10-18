Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
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Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor (3)

18.10.2022 19:21
Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor (3)

KİMLİĞİ BELİRLENDİAydın'ın İncirliova ilçesinde, karayolu kenarında bulunan kadın cesedinin 23 yaşındaki Merve Güneş'e ait olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, karayolu kenarında bulunan kadın cesedinin 23 yaşındaki Merve Güneş'e ait olduğu belirlendi. Güneş'in cenazesinin alınması için Germencik ilçesindeki yakınlarına haber verildi. Ancak henüz genç kadının cenazesini almak için morga gelen olmadığı öğrenildi.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki otomobil sürücüsünün polisteki işlemleri sürüyor. Güneş'e ilk çarpan aracın bir kamyon olduğu tespit edildi. Kamyonun plakası ve şoförünün de belirlendiği jandarma tarafından yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, -


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Kaynak: DHA

Merve Güneş, İncirliova, Aydın, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika

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