Kadının en son Tirebolu'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin, aracın sahibi M.A. (52) olduğunu tespit etti. Ekipler, M.A'yı Tirebolu'da yakaladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

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