Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde - Son Dakika
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Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde

19.07.2022 13:00
Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde

İstanbul Bahçelievler ilçesinde yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Ancak yoldan geçen görgü tanıkları, olayın cinayet değil intihar olduğunu öne sürdü. Şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Bahçelievler Kerim Çavuş Caddesi'nde sabah saatlerinde yol kenarında dizlerinin üzerinde boğazına ip geçirilmiş hareketsiz duran kişiyi görenler ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul'da esrarengiz olay! Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş erkek cesedi bulundu

"KENDİSİNİ ASMIŞTI"

Mahalle sakini Ebru Bozkurt, "Sabah markete gidiyordum. Burada polisler vardı. Baktığımda kendini asmıştı. Nasıl astığını bilmiyorum ama dizlerinin üstüne çökmüştü. Boğazında kablo vardı. Sapsarı kesilmişti. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi ve olay yerini kapattı." dedi.

İstanbul'da esrarengiz olay! Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş erkek cesedi bulundu
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Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde - Son Dakika
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