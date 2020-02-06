Yol kenarında kemik parçaları bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kenarında kemik parçaları bulundu - Son Dakika

Yol kenarında kemik parçaları bulundu

6 saat önce

KARAMAN'da, yolun kenarında bulunan kemik parçaları, polis ekiplerince incelemeye alındı.

Yol kenarında kemik parçaları bulundu, System.String[]

KARAMAN'da, yolun kenarında bulunan kemik parçaları, polis ekiplerince incelemeye alındı. Polis, kemik parçalarının 11 yıl önce kaybolan Gülnaz Soydoğan'a (28) ait olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, akşam saatlerinde, Urgan Mahallesi taş ocakları mevkiinde meydana gelindi. Çevredekiler yolun kenarında kemik parçaları olduğunu görenci durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kemik parçalarını incelenmek üzeri kriminal laboratuvara gönderdi. Bölgede yapılan incelemenin ardından kemik parçalarının 11 yıl önce kaybolan Gülnaz Soydoğan'a ait olduğu üzerinde duruluyor. Laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından durumun netlik kazanacağı bildirildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazının bulunduğu alanda yoğun yakıt kokusu hissediliyor
Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 03:56:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol kenarında kemik parçaları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]