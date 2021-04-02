Son dakika gündem: KONYA Yol kenarında ölü bulunan Buket, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yol kenarında ölü bulunan Buket, son yolculuğuna uğurlandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve dün yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın (20), cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Şüphe üzerine gözaltına alınan, olay sırasında genç kızın yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile olayın ardından yardım istediği arkadaşı Serkan Ş. ile babası Abdullah Ş.'nin sorgusu sürüyor.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan, yol kenarındaki boş arazide başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İlhan'ın cenazesi Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsinin ardından bugün Ereğli İlçesi Üçgöz Mahallesindeki mezarlığa defnedildi. Annesi Sema İlhan'ın ise güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Gözaltına alınan ve sorgusu devam eden şüphelilerden Batuhan B., genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, "Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim sonra panikleyip, arkadaşım Serkan Ş.'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş. ile birlikte geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar" dedi.

Jandarma ekipleri, sosyal medya hesabından "Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın" paylaşımda bulunan genç kızın intihar veya cinayete kurban mı gittiğini araştırıyor.