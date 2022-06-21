Edinilen bilgiye göre, Görele ilçesi Çömlekçi grup yolu Gültepe köyü mevkiinde yol kenarında çalılıkların arsında vurulmuş halde bulunmasına ilişkin JASAT dedektifleri çalışma başlattı. Kadın cesedinin Kırgız uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu tespit edilirken cinayet zanlısı olarak ise M.A. (52) ve yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla H.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Giresun, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yol kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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