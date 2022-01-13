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Son dakika: Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı - Son Dakika

Son dakika: Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı

13.01.2022 07:02

Gelen son dakika haberlerine göre Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı Tekirdağ'da sahibi tarafından terk edilen at, yol kenarındaki boş bir alanda ölü bulundu.

Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sahibi tarafından terk edilen at, yol kenarındaki boş bir alanda ölü bulundu.

Çorlu ilçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Hatip Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde boş alanda bir at ölü bulundu. Yoldan geçerken atı hareketsiz vaziyette, bitkin gören vatandaşlar üzüntü yaşadı. Haber verilmesi üzerine sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, ölen hayvanı bulunduğu yerden kaldırdı.

Çorlu DOHAS Başkanı: "Çok üzücü bir kare"

Ölen atın çekilen fotoğrafını görünce çok üzüldüğünü ifade eden Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği Başkanı Ahmet Güneş, "Maalesef baktığım bir fotoğraf karesi beni çok üzdü. Aç ve bitkin kalmış bir hayvanın ölümü vicdanları sızlattı. Ölen at, sahibi yada birileri tarafından eziyet gördü mü? Yoksa ölüme mi terk edildi? Gerçekten çok acı bir kare. Bu kadar güzel bir ortamda bu hayvanın ölmesi reva mı? Çok yazık. Durum nedir bilmiyorum. Böyle bir şey olmasın artık biz bıktık. Fotoğraf karesinden gördüğüm kadarıyla hayvan bitkin düşmüş. Lütfen bütün insanlardan biraz olsun saygı bekliyorum" diye konuştu.

Son dakika: Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı
Son dakika: Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı
Son dakika: Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı
Son dakika: Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı

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Tekirdağ, Çelebi, Çorlu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı - Son Dakika


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