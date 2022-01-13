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Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı - Son Dakika

Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı

13.01.2022 09:12

Tekirdağ'da sahibi tarafından terk edilen at, yol kenarındaki boş bir alanda ölü bulundu.

Tekirdağ'da sahibi tarafından terk edilen at, yol kenarındaki boş bir alanda ölü bulundu.

Çorlu ilçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Hatip Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde boş alanda bir at ölü bulundu. Yoldan geçerken atı hareketsiz vaziyette, bitkin gören vatandaşlar üzüntü yaşadı. Haber verilmesi üzerine sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, ölen hayvanı bulunduğu yerden kaldırdı.

Çorlu DOHAS Başkanı: "Çok üzücü bir kare"

Ölen atın çekilen fotoğrafını görünce çok üzüldüğünü ifade eden Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği Başkanı Ahmet Güneş, "Maalesef baktığım bir fotoğraf karesi beni çok üzdü. Aç ve bitkin kalmış bir hayvanın ölümü vicdanları sızlattı. Ölen at, sahibi yada birileri tarafından eziyet gördü mü? Yoksa ölüme mi terk edildi? Gerçekten çok acı bir kare. Bu kadar güzel bir ortamda bu hayvanın ölmesi reva mı? Çok yazık. Durum nedir bilmiyorum. Böyle bir şey olmasın artık biz bıktık. Fotoğraf karesinden gördüğüm kadarıyla hayvan bitkin düşmüş. Lütfen bütün insanlardan biraz olsun saygı bekliyorum" diye konuştu.

(Hüseyin Tayyar-İHA)

Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı
Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı
Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı

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Tekirdağ, Çelebi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yol kenarında ölüme terk edilen at görenlerin içini acıttı - Son Dakika


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