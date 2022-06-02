Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü

02.06.2022 10:14

Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tekirdağ Çorlu'da yol kenarında oturan adam, aniden yanına gelen bir şahsın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yol kenarında oturan adam, aniden yanına gelen bir şahsın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Yel değirmeni Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında oturan motosiklet tamircisi Ercan Öztürk, aniden yaya olarak yanına yaklaşan Metin K. isimli şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan saldırgan Metin K. ise 30 dakika içinde Asayiş Büro ekibi tarafından yakalandı.

Ercan Öztürk ile Metin K.'nin önceki gün aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Metin K.'nin suç dosyalarının bulunduğu öğrenildi.

Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ercan öztürk, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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