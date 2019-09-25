Yol kenarında oynarken otomobil çarpan minik buse kurtarılamadı
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol kenarında oynarken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı Buse Çal (3), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:31 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Bafra
ilçesinde, yol kenarında oynarken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı Buse Çal (3), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü A.B. gözaltına alındı.
Kaza, ilçeye bağlı Altınay Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. idaresindeki 81 GC 906 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında oynayan Buse Çal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız, ağır yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Buse Çal, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Çal'ın ölüm haberi üzerine hastaneye gelen ailesi, sinir krizleri geçirdi. Sürücü A.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.
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