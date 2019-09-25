Yol kenarında oynarken otomobil çarpan minik buse kurtarılamadı

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Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi

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