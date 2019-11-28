Son Dakika › Güncel › Yol kenarında patlayan lastiğin değiştirilmesini bekleyenlere tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Yol kenarında patlayan lastiğin değiştirilmesini bekleyenlere tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarında minibüsün patlayan lastiğinin değiştirilmesini bekleyenlere tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:32 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarında minibüsün patlayan lastiğinin değiştirilmesini bekleyenlere tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Cuma H. idaresindeki 01 MA 4212 plakalı minibüsün sol arka lastiği, TEM otoyolunda seyir halindeyken patladı.
Sürücü Cuma H. lastiği değiştirmek için minibüsü yol kenarına park etti. Bu sırada, araçtan inen ve yol kenarında lastiğin değiştirilmesini bekleyen Suriye uyruklu 4 kişiye aynı yönde ilerleyen tır çarptı.
J.I, M.I. ve M.A. kaza yerinde hayatını kaybetti, M.A. ağır yaralandı.
Yaralı M.A, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı MasterChef jürisi Gary Rhodes, 59 yaşında hayatını kaybetti Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı