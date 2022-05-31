YOL KENARINDA PİŞİRİLEN TAVUK DÖNERDE BAKTERİYEL TEHLİKE - Son Dakika
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YOL KENARINDA PİŞİRİLEN TAVUK DÖNERDE BAKTERİYEL TEHLİKE

31.05.2022 09:51

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, sokak lezzetleri arasında ilk sırada yer alan tavuk dönerin kaldırım ve yol kenarında egzoz dumanı ile toza maruz kalarak pişirilmesinin bakteri oluşumunu hızlandırdığını dile getirdi.

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, sokak lezzetleri arasında ilk sırada yer alan tavuk dönerin kaldırım ve yol kenarında egzoz dumanı ile toza maruz kalarak pişirilmesinin bakteri oluşumunu hızlandırdığını dile getirdi. Manavoğlu, "Tavuk dönerde oluşacak salmonella bakterisi ishal, kusma ateş yapabilir. Bakterinin belli türleri hamile kadınlarda çocuk düşürmeye neden olabilir, bağışıklığı zayıf bireyleri ölüme götürebilir" dedi.

Türk mutfağının geleneksel yiyeceklerinden döner, tadıyla ve hızlı yeme alışkanlığından en çok tercih edilen yemekler arasında. Dünyanın en çok tanınan Türk yemeklerinden döner, tavuk döner alternatifiyle sokak lezzetleri arasında ilk sırada yer alıyor. Uygun fiyatıyla ilgi gören tavuk döner, restoranlarda muhafaza, pişirme ve sunumu sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmemesi halinde insan sağlığına olumsuz etkilere yol açıyor.

'ERTESİ GÜN DE ŞİŞE TAKILMASI TEHLİKE'

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, havanın ısınmasıyla uygun ortamda muhafaza edilip, pişirilmeyen, pişirildikten sonra ertesi gün de şişe takılan dönerin tüketilmesinin, gıda zehirlenmelerine neden olabileceğini belirtti. Kaldırım ve yol kenarındaki restoranlarda araçların egzoz dumanına, toza maruz kalan tavuk dönere mikrobiyal bulaşın fazlalaştığını anlatan Manavoğlu, dönerin kesildikten sonra sıcaklığının düşmesiyle bakteri üremesinin hızlandığını dile getirdi. Manavoğlu, pişirildikten sonra kalan dönerin ertesi gün şişe takılmasının sağlığa zararlı olduğunu belirtti.

YOLDAN 1,5 METRE UZAKTA DÖNER

Keyifle tüketilen tavuk dönerin güvenilir ve hijyene önem veren, iç mekanlarda pişirilip, hazırlanan restoranlardan yenmesini öneren Manavoğlu, şunları söyledi:

"Severek tüketilen sokak lezzetlerimizden tavuk döneri keyifle yerken dikkat etmemiz lazım. Tavuk döner şişe takıldığında bitirilmesi gerekiyor. Bitmediği takdirde ertesi gün şişe takılıp tekrar pişirilmeye devam ederse tehlikeli olur. Kesildikten sonra sıcaklığın düşmesiyle bakteri veya zararlı mikroorganizma üremesi artar. Bazı yerlerde yol kenarında, araçların geçtiği noktada, yoldan 1.5 metre uzakta konumlanmış tavuk döner işletmeleri var. Bu çok yanlış. Oradan geçen araçların, insanların, ortamdaki mikrobiyal yükün fazla olması tüketilen tavuk dönere bulaşmasına sebep olacak. Gıda kaynaklı hastalıklara yol açar. İç mekanda pişirilen, toza, egzoz dumanına maruz kalmayan tavuk dönerin tüketilmesi gerekir."

'HAMİLELERDE ÇOCUK DÜŞÜRMEYE, BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF BİREYDE ÖLÜME NEDEN'

Uygun ortamda muhafaza edilip, pişirilmeyen tavuk dönerde oluşan bakterilerin ölümle sonuçlanacak nedenlere yol açabileceğine değinen Manavoğlu, "Tavuk dönerde salmonella bakterisi nedeniyle ishal, kusma ateş yapabilir. Bakterinin belli türleri hamile kadınlarda çocuk düşürmeye, bağışıklık düşükse bakterinin fazla tüketilmesi ölüme kadar götürebilir. Bacillus cereus, escherichia coli gibi bakteriler de dönerde bulunabilir. Bunlar bağışıklığı düşük bireylerde ishal, ateş, kusmaya neden olabilir" diye konuştu.

YOL KENARINDA PİŞİRİLEN TAVUK DÖNERDE BAKTERİYEL TEHLİKE
YOL KENARINDA PİŞİRİLEN TAVUK DÖNERDE BAKTERİYEL TEHLİKE
YOL KENARINDA PİŞİRİLEN TAVUK DÖNERDE BAKTERİYEL TEHLİKE
YOL KENARINDA PİŞİRİLEN TAVUK DÖNERDE BAKTERİYEL TEHLİKE

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Kaynak: DHA

Antalya, Tavuk, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOL KENARINDA PİŞİRİLEN TAVUK DÖNERDE BAKTERİYEL TEHLİKE - Son Dakika


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