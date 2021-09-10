Üye Girişi
Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor - Son Dakika

Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor

10.09.2021 00:36
Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor, System.String[]

Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor Yolun kenarında gizemli Roma lahdine bu cümleler kazılı: "Yoldan geçenlere ve denizden geçenlere selam olsun" Kocaeli'de hem karaya, hem de denize hakim konumda bulunan gizemli Roma lahdi...

Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor

Yolun kenarında gizemli Roma lahdine bu cümleler kazılı:

"Yoldan geçenlere ve denizden geçenlere selam olsun"

KOCAELİ - Kocaeli'de hem karaya, hem de denize hakim konumda bulunan gizemli Roma lahdi (Konca lahdi), görenlerin dikkatini çekiyor. M.S. II. yüzyılda Roma döneminde yapılan ve asırlardır mimari yapısını koruyan lahdin kitabesinde ise "Yoldan geçenlere ve denizden geçenlere selam olsun" ifadeleri yer alıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Konca mevkiinde 1967 yılında yapılan Kocaeli-Yalova yol yapım çalışmaları sırasında, toprağın 7-8 metre altından gün yüzüne çıkarılan lahit, yapılan düzenlemelerinin ardından bulunduğu alana konuldu. M.S. II. yüzyılda Roma döneminde yapılan ve adını bulunduğu mevkiden alan Konca Lahdi, hem karaya, hem de denize hakim konumda bulunuyor. Lahdin denize bakan kısmında kitabe, diğer yüzünde kiline üzerinde erkek, kadın figürü ile ayakta duran hizmetçi betimleniyor. Asırlardır ihtişamını koruyan lahit, yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Lahdin kitabesinde ise "Artemata ve Artemidoros'un oğulları Poidonei ve Apollonios kızı Tatia yaşarken bu lahdi kendilerine hazırlattılar. Yoldan geçenlere ve denizden geçenlere selam olsun" ifadeleri bulunuyor.

"Birden bire çıktı"

Çocukluk yıllarında Konca mevkiine hayvan otlatmak için geldiğinde lahit ile tanıştığını söyleyen Halıdere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altuntal (66), "Bu alanlar yüksekti, zeytinlik vardı. O sıralar mezar bu alanda yoktu. Yol çalışmaları başladığı zamanda birden bire çıktı. Hatta toprak altındaydı. 1968 yılında çıktı diye hatırlıyorum. Nereden geldiği bilinmiyor. Bu toprağın altından çıktı" dedi.

"Lahidin kapağı düşünce ikiye bölündü"

Halıdere Mahallesi'ne 7 yaşında geldiğini anlatan Akif Gümüş ise "Burada yol çalışması vardı, şuan ki gibi değildi. Yol düzenlemesi yapıldı, bu Roma mezarı meydana çıktı. Biz burada çobanlık yapıyorduk. Hafriyat kamyonlarını, makineleri seyrediyorduk. Tabi mezar çıkınca bu bilgi hemen yayıldı. Kepçe de etrafını açtıktan sonra mezarın kapağını kaldırdı, merak edilen şeye bakmak istedi ama o sırada kapak yere düştü ve ikiye bölündü. Bunu hepimiz gördük" diye konuştu.

Turistlerin ilgisini çekiyor

Çalışmalar neticesinde lahidin bulunduğu alanın genişletildiğini kaydeden Gümüş, "Lahidin bulunduğu haberi yayılınca halk da bilgi almak için geldi. Buradan turistlerimiz gelip geçerken lahdi görüp durup inceliyorlar. Fotoğraf çekiyorlar, tanıtım oluyor. Tarihçilerimiz tarafından bu mezarın altında iki kat daha olduğu söyleniyor. Ben sadece mezarın bir kat altını biliyorum. Altında bir kemer daha var, zaten kenarından da gözüküyor. Onun altında birkaç kat daha var, arkasında da kubbe var. Kubbenin içinden yukarıya, manastır tepesine giden bir yol olduğu anlatıyorlar. Bu mezarı baya bir gömdüler" ifadelerini kullandı.

Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor
Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor
Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor
Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor

Halıdere, Kocaeli, Yalova, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! 00:16 Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdanovic, Melih'in düğününde coştu! "Hayatı tespih yapmışım" çalınca dans pistine atladı Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu 00:10 Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar 23:30 Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın 22:19 Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş 21:36 Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş Bakan Karaismailoğlu'nun 21:31 Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt
18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu 19:55 18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü 19:34 Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü

Son Dakika Haberleri
18:44 Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum
18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
18:23 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu         
00:18
Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi         
00:11
İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı         
23:41
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı         
21:57
Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı         
21:36
Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi         
20:49
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 00:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yol kenarında Roma dönemine ait lahit...Asırlardır hem yoldan hem de denizden geçenleri selamlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement