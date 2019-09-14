Yol kenarında satılan organik ürünler ilgi görüyor

Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde yol kenarlarında satılan organik ürünler büyük ilgi görüyor.



Çiftçiler, Ahlat-Tatvan karayolu bitişindeki tarlalarından topladıkları organik sebze ve meyveleri yol üzerine kurdukları tezgahlarda satıyor. Yoldan geçen sürücülerin uğrak yeri olan sebze ve meyve tezgahlarında genellikle domates, salatalık, biber, kavun, karpuz ve kabak gibi ürünler satılıyor. Sürücülerin çoğunun genellikle yöreye has üretilen domatesleri tercih ettiğini belirten çiftçilerden Maşallah Ay, "Yol kenarında bulunan tarlalarımızda topladığımız sebze ve meyveleri sürücülere satıyoruz. Ürünlerimiz taze ve organik olduğu için tercih ediliyor. Vatandaşlar genellikle en çok domates almayı tercih ediyor. Kimileri günlük ihtiyacı için kimileri ise kışlık kurutmak için kasalarca domates alıyor. Sattığımız sebze ve meyvelerle kazancımızı sağlıyoruz. Ay sonuna kadar satışlarımız sürecek" diye konuştu. - BİTLİS