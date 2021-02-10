Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

10.02.2021 13:45

Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Yol kenarında silahla vurulan erkek cesedi bulundu Bursa'da silahla vurulduktan sonra yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu.

Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Yol kenarında silahla vurulan erkek cesedi bulundu

BURSA - Bursa'da silahla vurulduktan sonra yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çukurca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçmekte olan vatandaşlar yol kenarında yatan erkek şahsın tepki vermemesi üzerine polis ve sağllık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın öldüğünü belirlemesi üzerine polis ekipleri emniyet şeridi ile çevrede tedbir alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Ekipler şahsın üzerinden çıkan kimlikle 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu belirledi.

Polis ekipleri cinayetle ilgili araştırma başlatırken, Murat Bahadır'ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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