Olay, Konyaaltı ilçesi Çitdibi köyü yakınlarında yol kenarındaki uçurumda meydana geldi. Uçurumun dibinde Volkan Pınar'ın (26) yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Pınar için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri adeta seferber oldu. Ekipler halat yardımı ile aşağı inerek genci yukarı çıkardı. Pınar'ın kurtarılmasına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi.

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Çağrı, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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