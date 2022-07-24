Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı

24.07.2022 11:24
Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı

Antalya'da şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy yakınında yol kenarındaki uçuruma düşen şahıs, UMKE ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya'da şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy yakınında yol kenarındaki uçuruma düşen şahıs, UMKE ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Çitdibi köyü yakınlarında yol kenarındaki uçurumda meydana geldi. Uçurumun dibinde Volkan Pınar'ın (26) yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Pınar için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri adeta seferber oldu. Ekipler halat yardımı ile aşağı inerek genci yukarı çıkardı. Pınar'ın kurtarılmasına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi.

Şahıs daha sonra sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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FESLİKAN YAYLASI'NDA FUNDA ARAR RÜZGARI FESLİKAN YAYLASI'NDA FUNDA ARAR RÜZGARI Feslikan'da Funda Arar rüzgarı Feslikan'da Funda Arar rüzgarı
Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Çağrı, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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