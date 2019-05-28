Son Dakika Haberleri: Yol kenarında üst üste duran hurda araçlar şaşırttı

Yol kenarında üst üste duran hurda araçlar şaşırttı

1 saat önce

ANTALYA'da, yol kenarına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı henüz belirlenemeyen üst üste duran iki hurda otomobil, görenleri şaşırttı.

Yol kenarında üst üste duran hurda araçlar şaşırttı, System.String[]
ANTALYA'da, yol kenarına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı henüz belirlenemeyen üst üste duran iki hurda otomobil, görenleri şaşırttı. Polis ekipleri tutanak tutarak araçları çekiciyle otoparka çekti.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde Batı Çevreyolu kenarında üst üste duran iki otomobili görenler, kaza olduğunu zannederek durdu. Araçlarda kimse olmadığını görenler, her ikisi de hurda olan araçların bu şekilde durması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Cep telefonlarının kamerasıyla araçları görüntüleyen sürücüler daha sonra durumu polise haber verdi.
Polis yaptığı incelemede, plakası olmayan araçların hurda olduğunu belirledi. Ekipler tutanak tutarak araçları çekiciyle trafik otoparkına çektirdi. Polis, araçların yol kenarına kim ya da kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:24 Kaynak: DHA
Konyaaltı, Polis, Antalya, Güncel
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