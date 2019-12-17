Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

6 saat önce

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, yol kenarında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu, System.String[]
ADANA'nın Seyhan ilçesinde, yol kenarında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen, üzerinde battaniye örtülü adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisinde meydana geldi. Çalışmak için portakal bahçesine gidenler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunun Karaisalı bağlantı yolu kenarında, battaniyenin altında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, ayakkabılarının da yol kenarına savrulduğunu tespit etti. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Adana
Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şahan Gökbakar, Rakı Festivali'nin yasaklanmasının ardından içki fotoğrafı paylaştı
Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
17:40 Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 12 ölü - Son Dakika
17:40 Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika
17:38 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri açıklandı - Son Dakika
17:38 Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi - Son Dakika
17:38 Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:45:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]