Son Dakika Haberleri: Yol kenarında yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu
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Yol kenarında yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu

51 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu.

Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan bir işçi, sabah erken saatlerde işten dönerken yol kenarında çok sayıda ayakkabı bulunduğunu fark etti.

Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

Yol kenarında yaklaşık 200 çift kadın ve erkek ayakkabısı bulunduğunu belirleyen ekipler, ayakkabıları incelemeye aldı.

Ayakkabılar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince poşetlere konularak götürüldü.

Polis, ayakkabıları atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Yol kenarında yaklaşık 200 çift ayakkabı bulundu

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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