Son Dakika Haberleri: Yol Kenarında Yaralı Bulunan Sansar Tedaviye Alındı

Yol Kenarında Yaralı Bulunan Sansar Tedaviye Alındı

24 dakika önce

BURSA'nın İnegöl İlçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi.

Yol Kenarında Yaralı Bulunan Sansar Tedaviye Alındı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl İlçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi. Yaralı sansar tedaviye alındı.

İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi yolu üzerinde otomobille seyir halinde olan Ali Kırt ve Sinan Kocabey, yol kenarında duran sansarı gördü. Sansarın yanına giden iki arkadaş, hayvanın hareket edemediğini fark etti. İki kişi, yaralı sansarı alıp İnegöl Belediyesi'ne teslim ettiler. Bacaklarından yaralandığı belirlenen sansar, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:51 Kaynak: DHA

Kozluca, Bursa, İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel
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