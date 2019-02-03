Yol Kenarında Yaralı Bulunan Sansar Tedaviye Alındı
24 dakika önce
BURSA'nın İnegöl İlçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi.
BURSA'nın İnegöl
İlçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi
'ne teslim edildi. Yaralı sansar tedaviye alındı.
İnegöl'ün kırsal Kozluca
Mahallesi yolu üzerinde otomobille seyir halinde olan Ali Kırt ve Sinan Kocabey, yol kenarında duran sansarı gördü. Sansarın yanına giden iki arkadaş, hayvanın hareket edemediğini fark etti. İki kişi, yaralı sansarı alıp İnegöl Belediyesi'ne teslim ettiler. Bacaklarından yaralandığı belirlenen sansar, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:51 Kaynak: DHA
Esnaf ile Mahalleli Birbirine Girdi, Polis Ekipleri Bir Kişiyi Linç Etmeye Çalışan Mahalleliyi Zor Sakinleştirdi
İcradan Satın Aldığı 163 Çuval Un, Yediemin Deposunda Yok Oldu
550 Yıllık Saatleri Tamir Edip İlk Günkü İhtişamına Kavuşturuyor
Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu