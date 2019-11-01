Son Dakika Haberleri: Yol kenarında yaralı tilki bulundu
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Yol kenarında yaralı tilki bulundu

7 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan tilki, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan tilki, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı.


Nurdağı ilçesinde inşaatı devam eden hızlı tren şantiyesi çalışanlarından Hasan Gürcan, sabah saatlerinde yol kenarında yaralı bir tilki buldu. Şantiye çalışanları tarafından araca alınan yaralı hayvan şantiyeye getirilerek karnı doyuruldu. Yaralı tilki daha sonra haber verilen İslahiye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından şantiyeden alındı. İlk müdahalesi yapılan tilki, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Tilkinin ilk incelemelere göre yüksekten düşerek boynundan yaralandığı tahmin ediliyor. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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