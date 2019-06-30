Yol kenarında yatan genç polisi alarma geçirdi
44 dakika önce
Samsun'da yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan genç polisi alarma geçirdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:29 Kaynak: İHA
'da yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan genç polisi alarma geçirdi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi Yeşilkent
Düğün Salonu arkasındaki yol kenarında bulunan arazide meydana geldi. Bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı resmi ve sivil polisler olay yerine giderek yerde yatan gence müdahale etti. 21 yaşındaki O.E. adlı gencin alkollü olduğu tespit edildi. Polis
ekipleri yerde yatan genci kaldırarak ekip otosuyla evinin yakınına götürüldü. - SAMSUN
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