Yaşlı kadının öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı! Uyuşturucu etkisindeymiş - Son Dakika
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Yaşlı kadının öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı! Uyuşturucu etkisindeymiş

26.12.2022 17:08

Konya'da yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e otomobille çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebep olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bilirkişi raporunda Çakıoğlu'nun uyuşturucu madde etkisinde olduğu için Yanılmazer kaldırımda yürüse dahi otomobilin çarpacağı kanaatine varıldı.

20 Ekim günü saat 10.00 sıralarında Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana gelen kazada; Burcu Çakıoğlu'nun (36) kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) arkadan çarptı. Kazada Yanılmazer hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı belirlenen Çakıoğlu, yakalanıp tutuklandı. Kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAZA, HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DEĞİL"

Polisin düzenlediği raporda, kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilerek, "İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer'e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SÜRÜCÜ UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Raporda ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddeler tespit edildiği vurgulanarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kanında uyuşturucu maddelerin pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Çakıoğlu hakkında 9 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, "Olay günü Burcu Çakıoğlu'nun yanında bulunan H.N.A., S.C., Ö.Ö. ile otomobille seyir halinde olduğu sırada, olaydan kısa bir süre önce birçok kez kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisi altındayken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yol kenarında yürümekte olan Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan araçla çarpmak suretiyle bilinçli taksirle ölüme neden olduğu anlaşılmıştır" denildi.

BİLİRKİŞİ: KALDIRIMDA YÜRÜSE DE ÇARPACAKTI

Yarın ilk duruşması görülecek davanın dosyasına eklenen Adli Trafik Bilirkişisi raporunda kazada hayatını kaybeden Hacer Mukaddes Yanılmazer'in ihlal ettiği trafik kurallarının bulunmadığı belirtilirken, Burcu Çakıoğlu için ise şu görüşlere yer verildi: "Yayanın kazanın oluşmasına ve sonucuna etki edecek herhangi bir trafik kural ihlalinin bulunmadığı, kaldırımı kullanması halinde dahi araçla çarpılacağı, sürücünün ihlal ettiği trafik kurallarının kazanın oluşmasındaki etkileri göz önüne alındığında özellikle kamera kaydıyla tespit edilen çarpma şekli birlikte değerlendirildiğinde yaya Hacer Mukaddes Yanılmazer'in ihlal ettiği trafik kuralının bulunmadığı kanaatindeyim. Sonuç olarak, meydana gelen kazanın oluşmasında otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu'nun sürücü belgesi olmadığı halde araç kullandığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanıp kazaya karıştığı, süratli olduğu, hızını ayarlayamadığı bu haliyle trafik kurallarını ihlal ettiği görüş ve kanaatimi bildiririm."

Kaynak: DHA
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