Yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika

Yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü.

Elazığ'da kontrolden çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. Olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi Doğançay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenarda bulunan ağaçlara çaptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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