Yol kenarındaki anne ve yavru yaban keçileri ilgi odağı oldu - Son Dakika

Yol kenarındaki anne ve yavru yaban keçileri ilgi odağı oldu
07.11.2020 11:58
Yol kenarındaki anne ve yavru yaban keçileri ilgi odağı oldu Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'ndeki asfalt kenarında otlayan yaban keçiler doğanın güzellikleri olarak adlandırılıyor.
Yol kenarındaki anne ve yavru yaban keçileri ilgi odağı oldu
ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'ndeki asfalt kenarında otlayan yaban keçiler doğanın güzellikleri olarak adlandırılıyor.
Yoldan geçen sürücüler anne ve yavru yaban keçileri görünce durup izleyip yollarına öyle devam ediyorlar. Fuat Demir, " Yusufeli'nden gelirken Ormanağzı köyünde yol kenarında yaban keçileri gördük. Arabamızı park edip doya doya baktık inşallah av sezonda bunlara kimse mermi atmaz bunlar doğamızın harikası" dedi.
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