Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı - Son Dakika
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Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı

06.10.2022 18:33

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında bulunan bahçesindeki meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı asan vatandaş, davranışıyla takdir topladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında bulunan bahçesindeki meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı asan vatandaş, davranışıyla takdir topladı.

İnönü Mahallesi 7048. Sokak'taki evinin bahçesinde meyve ağaçları olan Yaşar Demiral, yoldan geçenlerin meyvelerinden gönül rahatlığıyla alabilmeleri için "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" diye yazı astı.

Demiral, gazetecilere yoldan geçenlerin bahçelerinde bulunan ağaçlardaki meyvelerden yiyebilmesi için yazıyı astığını söyledi.

Bölgeden geçenlerden canı meyve çekenler olabildiğini dile getiren Demiral, "Bir çift geçiyordu bahçenin önünden, kadın hamileydi. Eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi. Biz de bunu duyduk ve kendisine ikram ettik. Bu bizi çok sevindirdi, mutlu olduk. Bundan yana böyle bir şeye başvurduk." diye konuştu.

Evinin okul güzergahında olduğunu da belirten Demiral, öğrencilerin meyvelerden yiyebileceğini kaydetti.

Demiral'ın davranışı, çevresindekilerin takdirini kazandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına 'Helaldir, yiyin' diye yazı astı - Son Dakika

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