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Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu - Son Dakika

Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

04.12.2021 13:09
Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

Karabük-Yenice karayolu üzerinde yer alan bir baraka çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Karabük- Yenice karayolu üzerinde yer alan bir baraka çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Gece yarısı meydana gelen ve çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevleri fark eden yoldan geçen sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çay satışı yapılan baraka tamamen yanarak küle döndü.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - KARABÜK

Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu
Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu
Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu
Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu
Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu

Karabük Yenice, Karabük, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarındaki baraka alevlere teslim oldu - Son Dakika


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