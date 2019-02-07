Yol Kenarındaki Demir Bariyerleri Sökerken Yakalandı
27 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde karayolu kenarındaki demir bariyerleri sökerek çalan M.O. (16) jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
ŞANLIURFA'nın Hilvan
ilçesinde karayolu kenarındaki demir bariyerleri sökerek çalan M.O. (16) jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Hilvan- Şanlıurfa
Karayolu'nu kullanan sürücüler, Kırbaşı
Mahallesi yakınlarındaki demir bariyerlerin söküldüğünü görüp, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma
ekipleri de yaptıkları araştırmada yol kenarında sökülmüş halde 200 metre bariyer buldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, M.O.'yu bariyeri sökmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.O. Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, sökülen bariyerler Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:12 Kaynak: DHA
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