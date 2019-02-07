Son Dakika Haberleri: Yol Kenarındaki Demir Bariyerleri Sökerken Yakalandı

Yol Kenarındaki Demir Bariyerleri Sökerken Yakalandı

27 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde karayolu kenarındaki demir bariyerleri sökerek çalan M.O. (16) jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yol Kenarındaki Demir Bariyerleri Sökerken Yakalandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde karayolu kenarındaki demir bariyerleri sökerek çalan M.O. (16) jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Hilvan- Şanlıurfa Karayolu'nu kullanan sürücüler, Kırbaşı Mahallesi yakınlarındaki demir bariyerlerin söküldüğünü görüp, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri de yaptıkları araştırmada yol kenarında sökülmüş halde 200 metre bariyer buldu.  Araştırmalarını sürdüren ekipler, M.O.'yu bariyeri sökmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.O. Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, sökülen bariyerler Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:12 Kaynak: DHA

Kırbaşı, Hilvan, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel
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