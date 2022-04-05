Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada - Son Dakika

DÜZCE'de bir kişi kaldırımlara araç parkını engellemek için konulan demir dubayı, ilginç bir yöntemle çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce Belediyesi tarafından kaldırım kenarına araçların park etmelerini engellemek amacıyla konulan demir dubalar hırsızlarının hedefi haline geldi. Akçakoca Caddesi'nde yaşanan olayda 3 tekerlekli bisikletiyle demir dubanın yanına yaklaşan bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Daha sonra siyah bir çöp poşetini demir dubaya geçiren kişi, dubayı yerinden sökerek bisikletine yükledikten sonra kayıplara karıştı. İllüzyon gösterilerini andıran hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.