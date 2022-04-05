Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada

05.04.2022 18:43
Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada

DÜZCE'de bir kişi kaldırımlara araç parkını engellemek için konulan demir dubayı, ilginç bir yöntemle çaldı.

DÜZCE'de bir kişi kaldırımlara araç parkını engellemek için konulan demir dubayı, ilginç bir yöntemle çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce Belediyesi tarafından kaldırım kenarına araçların park etmelerini engellemek amacıyla konulan demir dubalar hırsızlarının hedefi haline geldi. Akçakoca Caddesi'nde yaşanan olayda 3 tekerlekli bisikletiyle demir dubanın yanına yaklaşan bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Daha sonra siyah bir çöp poşetini demir dubaya geçiren kişi, dubayı yerinden sökerek bisikletine yükledikten sonra kayıplara karıştı. İllüzyon gösterilerini andıran hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada
Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada
Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada
YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türkiye'nin ulaşımda 2053 planını açıkladı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türkiye'nin ulaşımda 2053 planını açıkladı! Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi Balıkesir'de jandarma trafiği havadan denetledi

Düzce Belediyesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:55:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement