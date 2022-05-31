Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular - Son Dakika
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Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

31.05.2022 22:37
Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki duvara vurduktan sonra takla atarak ters döndü. Otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki yolcu, yara bile almadan araçtan çıkmayı başardı.

Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde yaşayan A.Y.'nin idaresindeki otomobil rampada kontrolden çıktı. Geri manevrayla önce yol kenarındaki duvara vuran araç, ardından da takla atarak ters döndü.

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

YARA ALMADAN ARAÇTAN ÇIKTILAR

Kazada araçta bulunan A.Y. ile yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, trafik ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
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Kaynak: İHA

Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular - Son Dakika


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