Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde yaşayan A.Y.'nin idaresindeki otomobil rampada kontrolden çıktı. Geri manevrayla önce yol kenarındaki duvara vuran araç, ardından da takla atarak ters döndü.

YARA ALMADAN ARAÇTAN ÇIKTILAR

Kazada araçta bulunan A.Y. ile yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, trafik ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.