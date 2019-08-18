Yol kenarındaki kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

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Doğuştan elleri olmayan yaşlı adam, ayaklarıyla çay demleyip içiyor

Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı

Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı