Yol kenarındaki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti
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Yol kenarındaki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti Motosiklet hırsızlığı kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Yol kenarındaki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti Motosiklet
hırsızlığı kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir motosikletin yanına gelen hırsız, kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Polis
ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çaldığı motosikletle yakalandı
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