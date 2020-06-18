Yol kenarındaki örtü yangınını söndürmek için durdu, aracı yandı - Son Dakika

Yol kenarındaki örtü yangınını söndürmek için durdu, aracı yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişinin yol kenarındaki çıkan örtü yangınını söndürmek için park ettiği aracı, alevin sıçraması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişinin yol kenarındaki çıkan örtü yangınını söndürmek için park ettiği aracı, alevin sıçraması sonucu kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep - Nurdağı Karayolu Akyokuş mevkisinde Nuri Gülmüş (42), 27 N 4499 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken yol kenarında çıkan örtü yangınını görünce aracını park ederek yangını söndürmek istedi. Yangının aniden büyümesiyle alevlerin sıçradığı araç kullanılamaz hale geldi. Yangında bir dönüm alan da zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı