- Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu - Son Dakika

- Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu

Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu Film senaryosu gibi taktikle birçok kişiyi yağmaladılar Mersin'de Denizli'ye film senaryolarını aratmayan taktikle birçok kişiyi yağmalayan 6 kişilik çete JASAT timleri tarafından yakalandı.

Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu

Film senaryosu gibi taktikle birçok kişiyi yağmaladılar

DENİZLİ - Mersin'de Denizli'ye film senaryolarını aratmayan taktikle birçok kişiyi yağmalayan 6 kişilik çete JASAT timleri tarafından yakalandı. Şahısların suç kaydı ise görenleri hayrete düşürdü.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Cumhuriyet mahallesinde engelli vatandaş F.U., otostop çekerek kendisinden yardım isteyen genç kıza yardım etmek isterken başına gelmeyen kalmadı. Engelli vatandaş yardım etmek amacıyla 20 yaşındaki Sedef Y.'yi arabasına aldı. Sedef Y., F.U.'yu oyaladığı sırada yol kenarında ağaçların arasına saklanan Duygu S., ve Sibel Ö., araca binerek engelli vatandaşı etkisiz hale getirdi. Aracına bindikleri şahsın cebindeki bütün parayı aldıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştılar. F.U., başına gelen olayı jandarma ekiplerine anlatınca jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçti.

Olayın üzerinden 24 saat geçmeden şahıslar yakalandı

JASAT timleri olayın gerçekleştiği bölgede bulunan 26 güvenlik kamerasına ait 12 saatlik kaydı saniye saniye inceleyerek şahısları ve kaçtıkları aracı tespit etti. 3'ü kadın 3'ü erkek toplamda 6 şahsın kimlik tespitini yapan JASAT timleri şüphelileri fiziki takibe aldı. Olaylarda kullanılan aracı takibe alan JASAT timleri Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri ile birlikte şahısları gözaltına aldı. JASAT timleri olayın üzerinden 24 saat geçmeden 6 şüpheliyi Denizli'ye getirdi.

"Ne yaptık, bir şey yapmadık"

Jandarmada ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ellerinde bulunan su şişesini fırlatması dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarının 'Neden yaptınız?' sorusuna ise "Ne yaptık, biz bir şey yapmadık" şeklinde cevap verdiler. 6 şahsın Mersin'den Denizli'ye kadar birçok farklı noktada aynı taktikle vatandaşları yağmaladıkları öğrenildi. Ayrıca şahsıların suç dosyaları ise hayrete düşürdü. Sedef Y.'nin 8, Duygu S'nin 25 suç kaydının yanı sıra 4 defa ceza evinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün ise 31 suç kaydı ve 10 defa ceza evinden firar ettiği öğrenildi. Kadınların yanlarında olana ve suç ortağı oldukları tespit edilen Ali Ç., 2 suç kaydı olduğu, Elem Z.'nin 10 suç kaydı olduğu ve Engin Z.'nin ise 29 suç kaydı olduğunu belirtildi.

6 şahıs tutuklandı

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timlerince 'Avcı Kapanı' adı verilen operasyonda Akşehir'de yakalanarak Denizli'ye getirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca şahsıların fuhuş yaptıkları fuhuş ve fuhuşa teşvik suçlarından da ceza aldıkları öğrenildi.

- Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu

Sedef Hastalığı, Denizli, Mersin, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu - Son Dakika

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