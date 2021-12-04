Yol kenarından baraka alevlere teslim oldu - Son Dakika

Yol kenarından baraka alevlere teslim oldu

Yol kenarından baraka alevlere teslim oldu Karabük-Yenice karayolu üzerinde yer alan bir baraka çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Yol kenarından baraka alevlere teslim oldu KARABÜK - Karabük- Yenice karayolu üzerinde yer alan bir baraka çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Gece yarısı meydana gelen ve çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevleri fark eden yoldan geçen sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çay satışı yapılan baraka tamamen yanarak küle döndü. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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