Yol kenarlarında otlayan yaban keçileri ilgi görüyor - Son Dakika

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde yol kenarında otlayan dağ keçileri, bölgeden geçen sürücüler ve vatandaşlardan ilgi görüyor.

Erzurum'un Doğu Karadeniz iklimine sahip ve sarp kayalıklarla çevrili Olur ilçesi, çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bölgede yoğun olarak bulunan dağ keçileri, insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan dağ keçilerine vatandaşlar da sahip çıkıyor. Olur- Artvin yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde yavrularıyla otlayan dağ keçileri gören sürücülerin ilgisini çekiyor. Araçlarını durdurarak bir süre keçileri izleyen vatandaşlar, daha sonra yollarına devam ediyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinden dönen MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir de dağ keçilerini meraklı gözlerle izledi. Doğa harikası hayvanları kimsenin avlamamasını isteyen Demir, "Yusufeli'den gelirken Ormanağzı Mahallesi'nde yol kenarında yaban keçilerini gördük. Arabamızı park edip doya doya baktık. İnşallah av sezonda bunlara kimse mermi atmaz, bunlar doğamızın harikası" dedi.