Son Dakika Haberleri: Yol Kesip "Drift" Yapan Magandalara 10 Bin 20 Lira Para Cezası Kesildi

Yol Kesip "Drift" Yapan Magandalara 10 Bin 20 Lira Para Cezası Kesildi

1 saat önce

Sancaktepe'de yolu trafiğe kesip "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar sivil trafik polisleri tarafından yakalandı.

Yol Kesip
Sancaktepe'de yolu trafiğe kesip "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak, araçları trafikten men edilen sürücülere 10 bin 20 lira para ceza kesildi.

İstanbul Sancaktepe'de 2 maganda otomobiliyle yol kesip trafikte "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Trafiği dakikalarca tehlikeye düşüren ve uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden olan magandaları trafikte kalan bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, inceleme başlattı. Yapılan incelemede araçların plakasını tespit eden polis, buradan sürücülere ulaştı. Çalışma sonucunda 37 EH 507 plakalı aracı kullanan A.B. ve 34 BUK 432 plakalı aracı kullanan H.O.A. yakalandı. 

10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYET VE ARAÇLARI MEN EDİLDİ 

Şubeye götürülen magandalara "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 010'ar lira toplamda 10 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin ayrıca ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, otomobilleri ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. 

2 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAKLAR 

Öte yandan şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. Ayrıca sürücüler, sürücü belgelerini geri alabilmek için "psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını" belgelemek zorunda olacaklar. 

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Sancaktepe, Güncel
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