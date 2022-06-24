Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs yakalandı

24.06.2022 15:01

Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs yakalandı Eskişehir'de aracıyla seyreden kadın sürücüyü silahla vuran şahıs, polisin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalandı.

Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aracıyla seyreden kadın sürücüyü silahla vuran şahıs, polisin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalandı.

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen 26 ACD 493 plakalı aracın önünü kesen A.T., kadın sürücüsü S.M.'ye ateş etmişti. Bacağından yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan şahısın yakalanması için ise polis geniş boyutlu çalışma başlatmıştı. Eşkali belli olan şahıs, polisin hassas çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Yakalan şahısla ilgili işlemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs yakalandı - Son Dakika
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