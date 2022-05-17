Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı - Son Dakika
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Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı

17.05.2022 12:58
Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı

ORDU'da yol kesme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada amcası Halit Çelik'i (80) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, kaçan Türker Çelik (40), jandarmaya teslim oldu.

ORDU'da yol kesme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada amcası Halit Çelik'i (80) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, kaçan Türker Çelik (40), jandarmaya teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı.

Olay, önceki gün Ünye ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Türker Çelik ile amcası Halit Çelik, arasında yol kesme meselesi nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Türker Çelik aracında bulunan av tüfeği ile amcasına ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, Halit Çelik'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Halit Çelik'in öldüğü belirlendi. Halit Çelik'in cenazesi otopsi sonrası ilçede toprağa verildi. Olay sonrası kaçan şüpheli, dün karakola giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Türker Çelik, sorgu işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Halit Çelik, Güzelyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı - Son Dakika


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