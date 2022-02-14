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Yol kontrol noktasında durdurulan araçtakiler suç makinesi çıktı - Son Dakika

Yol kontrol noktasında durdurulan araçtakiler suç makinesi çıktı

14.02.2022 13:53
Yol kontrol noktasında durdurulan araçtakiler suç makinesi çıktı

Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurdukları araçta şoför olarak bulunan şahısta uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yolculardan birinin 4 farklı suçtan aranması olduğu anlaşıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurdukları araçta şoför olarak bulunan şahısta uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yolculardan birinin 4 farklı suçtan aranması olduğu anlaşıldı. 23 adet de tarihi eserin ele geçirildiği araçta, şoför ve yolcu olarak bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beymelek Mahallesi'nde 13 Şubat Pazar günü saat 18.30 sıralarında S.Ö. isimli şahsın kullanmakta olduğu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada; 1 gram A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 4 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 gram eroin olduğu değerlendirilen madde, 4 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 1 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen madde ve 23 adet çeşitli boyutlarda ve figürlerde tarihi eser ele geçirildi.

Ekipler, araç içerisinde yolcu olarak bulunan İ.Ö. isimli şahsın da, yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile tehdit olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Olayla ilgili S.Ö. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan İ.Ö. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayda ele geçen 23 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya incelenmek üzere Demre Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Hisarcık, Tragger, Demre, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kontrol noktasında durdurulan araçtakiler suç makinesi çıktı - Son Dakika


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