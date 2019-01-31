Son Dakika Haberleri: Yol Kontrol Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yol Kontrol Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

26 dakika önce

Isparta'da polisin şehir girişindeki yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Yol Kontrol Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Isparta'da polisin şehir girişindeki yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.45 sıralarında Antalya istikametinden Isparta'ya gelen otomobil Sav kasabası kavşağında şüphe üzerine durduruldu. Polisin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde 10.3 gram eroin maddesi, 10 adet extacy ve 10 adet suboxone tablet ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Konuyla ilgili araçta bulunan H.Ç. ve S.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Antalya, Isparta, 3. Sayfa
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