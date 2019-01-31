Yol Kontrol Noktasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta'da polisin şehir girişindeki yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Isparta'da polisin şehir girişindeki yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.45 sıralarında Antalya istikametinden Isparta'ya gelen otomobil Sav kasabası kavşağında şüphe üzerine durduruldu. Polisin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde 10.3 gram eroin maddesi, 10 adet extacy ve 10 adet suboxone tablet ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.



Konuyla ilgili araçta bulunan H.Ç. ve S.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı

Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor

16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı

Antalya Bisikletli Tacizciye 15 Yıl Hapis