Yol kontrolü yapan jandarma silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yol kontrolü yapan jandarma silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Yol kontrolü yapan jandarma silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı

6 saat önce

Giresun'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurduğu araçtaki silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yol kontrolü yapan jandarma silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı, System.String[]

Giresun'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurduğu araçtaki silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı.


Alınan bilgilere göre, Espiye ilçesi Hacımahmutlu Köyü, Cezaevi Köprüsü mevkiinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 2 adet silah ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Jandarma durdurduğu ilk aracın sürücü M.A'nın yaptığı üst aramasında 9 mm silah ve silaha ait mermi ele geçirdi aynı dakikalarda durdurulan bir başka araçta yolcu olarak bulunan İ.A'nın da yapılan üst aramasında el yapımı 9 mm silah ve silaha ait mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A ve İ.A. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, Espiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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