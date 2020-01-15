Yol kontrolünde 154 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yol kontrolünde 154 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Yol kontrolünde 154 kilo kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yol kontrolünde bir araçtaki 154 kilo kaçak tütüne el konuldu.

Yol kontrolünde 154 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yol kontrolünde bir araçtaki 154 kilo kaçak tütüne el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan- Nurhak karayolunda rutin yol uygulaması yapan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak istikametinden gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 154 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Söz konusu tütünlere, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Araç sürücüsü ve tütünlerin sahibi 48 yaşındaki M.A.B.'ye ise TPDK'dan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmaktan 3 bin 873 TL idari para cezası uygulandı.


Jandarmanın, bu tür kontrol ve denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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