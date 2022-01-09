Yol kontrolünde 160'ı sikke toplam 181 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Sanayi girişinde KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulup arama yapılan araçta, 160 adet sikke ve 21 adet obje ele geçirildi.

Manavgat KOM Grup Amirliği görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlar hakkında yapılan çalışmalar kapsamında D-400 Karayolu sanayi girişinde yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta cumhuriyet savcısından alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada; 160 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 21 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA