Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi

25.05.2022 12:32
Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik'te jandarmanın yol kontrol faaliyetleri sırasında hareketlilerinden şüphelenilen sürücünün aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te jandarmanın yol kontrol faaliyetleri sırasında hareketlilerinden şüphelenilen sürücünün aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrol faaliyeti sırasında bir otomobilde sürücüsünün şüpheli hareketleri sonrası detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile uyuşturucu malzemelere el konulurken şüpheli U.A. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak kazı malzemeleri çıktı Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak kazı malzemeleri çıktı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Gölpazarı, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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