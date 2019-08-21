Yol kontrolünde, araçtan 1 kilo metamfetamin çıktı
1 saat önce
BİTLİS'te, polis ekiplerince yol kontrolü sırasında arama yapılan araçta, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:37 Kaynak: DHA
BİTLİS'te, polis ekiplerince yol kontrolü sırasında arama yapılan araçta, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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