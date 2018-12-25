Yol Kontrolünde Aranan PKK'lı Yakalandı
1 saat önce
SİİRT'te yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, 'Terör örgütü PKK üyeliğinden' aranan T.B.'yi gözaltına aldı.
SİİRT'te yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, 'Terör örgütü PKK
üyeliğinden' aranan T.B.'yi gözaltına aldı. T.B., mahkemece tutuklandı. Siirt
'te yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, durdukları bir araçta kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, araçtakilerden T.B.'nin, 'Terör örgütü PKK üyeliği' suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan T.B., jandarmada alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Siirt
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:47 Kaynak: DHA
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