Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı - Son Dakika
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Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

01.04.2022 00:57
Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden 72 parça tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden 72 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Mart günü ilçeye bağlı Eğridere Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde içerisinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda Roma Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 65 adet sikke ve 7 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Jandarma, Tragger, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı - Son Dakika


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