Son Dakika Haberleri: Yol Kontrolünde Durdurulan Otomobilden Sikke ve Altın Para Çıktı

Yol Kontrolünde Durdurulan Otomobilden Sikke ve Altın Para Çıktı

1 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde, Helenistik döneme ait 1050 gümüş sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 altın para bulundu.

Yol Kontrolünde Durdurulan Otomobilden Sikke ve Altın Para Çıktı, System.String[]
AYDIN'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde, Helenistik döneme ait 1050 gümüş sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 altın para bulundu.

Bahçearası Mahallesi'nde dün akşam yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında C.Ö. isimli sürücünün kullandığı içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde bulunan E.Ç.'nin çantasından Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 1050 gümüş sikke, A.D.'nin üzerinden de Osmanlı dönemine ait 3 altın para çıktı. Şüpheliler C.Ö., E.Ç. ve A.D. gözaltına alındı. El konulan eserlerin   Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:06 Kaynak: DHA

Helenistik, Aydın, Jandarma, Güncel
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