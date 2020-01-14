Yol kontrolünde ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesi girişindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada çok sayıda kesici alet ve kuru sıkı tabanca ile tabancaya ait fişek ele geçirildi.



Suç ve suçlularla mücadele kapsamında Menteşe girişinde gerçekleştirilen uygulama esnasında bir araç içinde arama yapıldı. Yapılan aramada kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek, 6 adet değişik işlevlere sahip bıçak ve Nacak diye tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen suç aletleri ile beraber şüpheliler E.Ç., Z.B. ve D.U. isimli şahıslar yakalandılar.



Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğince yakalanan şahıslar ile ilgili adli tahkikatın sürdüğü açıklandı. - MUĞLA